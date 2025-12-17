Παρί Σεν Ζερμέν και Φλαμέγκο διασταυρώνουν τα ξίφη της σήμερα (17/12, 19:00) στην Ντόχα του Κατάρ με στόχο να γράψουν ιστορία, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά τον τίτλο της “Παγκόσμιας πρωταθλήτριας”.

Στην παρθενική της παρουσία σε τελικό Διηπειρωτικού Κυπέλλου οι Παριζιάνοι φιλοδοξούν να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την παγκόσμια καταξίωση της ομάδας.

Οι θριαμβευτές του περυσινού Champions League εξασφάλισαν απευθείας την παρουσία τους στον τελικό ως κάτοχοι του ευρωπαϊκού στέμματος, ενώ από τη μεριά της η Φλαμένγκο έφτασε ως εδώ μετά τη νίκη επί της Κρουζ Αζούλ από το Μεξικό και της Πίραμιντς από την Αίγυπτο.

Την εφετινή σεζόν η γαλλική ομάδα αναζητά ακόμη αγωνιστική σταθερότητα, έχοντας μείνει πίσω στη Ligue 1 και γνωρίζοντας απογοήτευση στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, πάντως, δείχνει σημάδια ανάκαμψης το τελευταίο διάστημα, έχοντας παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα.

Παράλληλα οι επιστροφές βασικών παικτών όπως οι Ντεμπελέ και Ντουέ γεμίζουν με αισιοδοξία το στρατόπεδο της Παρί, με μοναδικό σοβαρό ερωτηματικό να αποτελεί η κατάσταση του αρχηγού της ομάδας, Μαρκίνιος.

Απέναντί της η Παρί θα βρει μία ιδιαίτερα σκληρή και έμπειρη ομάδα. Η Φλαμένγκο, πρωταθλήτρια Βραζιλίας και Λατινικής Αμερικής, διαθέτει ποιότητα, ένταση και παίκτες με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.

Ο προπονητής της, Φιλίπε Λουίς, γνωρίζει καλά τι σημαίνει κορυφαίο επίπεδο και δηλώνει έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του σε μια ιστορική υπέρβαση.

Η Παρί μπαίνει ως φαβορί, όμως σε έναν τελικό όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες και η Φλαμένγκο είναι αποφασισμένη να υπερβάλλει εαυτόν για να ανατρέψει τα προγνωστικά και να γράψει ιστορία.