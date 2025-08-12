Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε, την Τρίτη (12/8), την απόκτηση του Ουκρανού αμυντικού, Ίλια Ζαμπάρνι, από την Μπόρνμουθ, έναντι 63 εκατ. ευρώ συν μπόνους, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Ίλια Ζαμπάρνι. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, που θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 6, γίνεται έτσι ο πρώτος Ουκρανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου», αναφέρει η ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου.

Την Παρασκευή, η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας είχε προχωρήσει και στην απόκτηση του τερματοφύλακα, Λουκάς Σεβαλιέ, από τη Λιλ.