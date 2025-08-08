Η -μέχρι τώρα αρκετά… διακριτική στο μεταγραφικό παζάρι- η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» του καλοκαιριού, αποκτώντας τον τερματοφύλακα της Λιλ, Λουκάς Σεβαλιέ, γεγονός που ωθεί ουσιαστικά προς την έξοδο τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής ιστορικής σεζόν της.

Ο 23χρονος, που θεωρείται ένα απ’ τα αστέρια που θα λάμψουν στο άμεσο μέλλον, αναμένεται –σύμφωνα με πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις– να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τον πρωταθλητή Ευρώπης έναντι 40 εκατ. ευρώ. Σήμερα (8/8) πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του.

Χρειάστηκαν τρεις διαδοχικές προσφορές της Παρί για να πείσει τη Λιλ, σύμφωνα με τη L’Equipe που αποκάλυψε την είδηση την Πέμπτη (7/8). Ερωτηθείς την Παρασκευή (8/8), σε συνέντευξη Τύπου, για την αποχώρηση του τερματοφύλακά του, ο πρόεδρος της Λιλ, Ολιβιέ Λετάν, δήλωσε: «Λυπημένος αλλά, από την άλλη, χαρούμενος για εκείνον, γιατί αυτό θα του επιτρέψει να εξελιχθεί».

«Περάσαμε 4,5 χρόνια χτίζοντας μια καριέρα», πρόσθεσε, ξεκινώντας ήδη την αναζήτηση αντικαταστάτη «κάποιου με πολύ υψηλό επίπεδο». Σύμφωνα πάντα με τον Τύπο, η Παρί ήθελε να έχει τον Σεβαλιέ -που καλείται τακτικά στην εθνική Γαλλίας χωρίς όμως να έχει αγωνιστεί με τους Άνδρες- διαθέσιμο την Τετάρτη (13/8) για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup με την Τότεναμ στο Ούντινε (Ιταλία).

Ήρεμος χαρακτήρας, συνδυάζοντας τη σεμνότητα του «νέου» με τη θεμιτή φιλοδοξία του ανερχόμενου, ο Σεβαλιέ εντυπωσίασε τους σκάουτερ της Παρί στα δέκα περσινά του παιχνίδια στο Champions League. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στις μεγάλες νίκες απέναντι στη Ρεάλ (1-0) και την Ατλέτικο Μαδρίτης (3-1), όπου συνέβαλε καθοριστικά.

Η άφιξή του δημιουργεί ερωτήματα, καθώς ο Ντοναρούμα προέρχεται από ιστορική σεζόν κάτω από τα δοκάρια των πρωταθλητών Γαλλίας και Ευρώπης, που φέτος το καλοκαίρι έφτασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η Παρί επέστρεψε στις προπονήσεις στις 6 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν το πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς, και με τον Σεβαλιέ πλέον θα έχει πέντε τερματοφύλακες (Σαφόνοφ, Τένας, Μαρί, Ντοναρούμα), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.

Ο Λουίς Ενρίκε δεν εξαιρεί τους τερματοφύλακες από την αρχή της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας, ωστόσο ο Σεβαλιέ φέρεται να έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Λουίς Κάμπος για το μελλοντικό του στάτους.

Ο 23χρονος του οποίου οι τεχνικές ικανότητες ταιριάζουν με τις αρχές παιχνιδιού του Λουίς Ενρίκε, προορίζεται για βασικός, με τον 26χρονο Ντοναρούμα αναπληρωματικό, κάτι… αδιανόητο για τον Ιταλό που τον περασμένο Απρίλιο το CIES ανέδειξε, βάσει στατιστικών, καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο.

Παρά το κακό ξεκίνημα πέρυσι, ο πρώην πορτιέρε της Μίλαν είχε πολλές ηρωικές εμφανίσεις στο Champions League, ειδικά απέναντι στη Λίβερπουλ (φάση των «16»), την Άστον Βίλα (προημιτελικά) και την Άρσεναλ (ημιτελικά).

Για χρόνια επικρινόμενος για τις ασταθείς εξόδους του και την αδυναμία στο παιχνίδι με τα πόδια, ο Ντοναρούμα πληρώνει κυρίως την αποτυχία ανανέωσης του συμβολαίου του. Με έναν χρόνο να απομένει (λήξη Ιούνιο 2026), οι διαπραγματεύσεις για επέκταση κόλλησαν στην αλλαγή μισθολογικής πολιτικής της Παρί: περισσότερα μπόνους επίτευξης στόχων, μικρότερος σταθερός μισθός.

Όροι που ο Ιταλός και το περιβάλλον του δεν αποδέχθηκαν, προστιθέμενοι στη διστακτικότητα της διοίκησης να ξεκινήσει νέο κύκλο 3–5 ετών μαζί του. Αν και δεν αποκλείεται η συνύπαρξη των δύο, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν -σενάριο που ποτέ δεν λειτούργησε στην Παρί- το μέλλον του Ντοναρούμα μοιάζει μακριά από το Παρίσι.

Η Premier League φαντάζει ως η πιθανότερη επιλογή, με τις δύο Μάντσεστερ και την Τσέλσι (πρωταθλήτρια κόσμου) να έχουν δείξει ενδιαφέρον. Μία εβδομάδα πριν την έναρξη της Ligue 1, και παρά τα όσα έχει προσφέρει, ο Ντοναρούμα πρέπει να αποφασίσει. Η Παρί πλέον ποντάρει στον Λουκάς Σεβαλιέ.