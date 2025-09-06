Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ουσμάν Ντεμπελέ, στο χθεσινό, (5/9), παιχνίδι της Γαλλίας με την Ουκρανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν αποχώρησε λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης με μυϊκό πρόβλημα και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα μείνει 6-8 εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο Ντεμπελέ (από τους βασικούς υποψήφιους για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας) θα λείψει από τα επόμενα παιχνίδια των «τρικολόρ», την Τρίτη (9/9) με την Ισλανδία εντός, αλλά και τον Οκτώβριο με Αζερμπαϊτζάν (εντός) και Ισλανδία (εκτός).

Παράλληλα, θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί στο Champions League, με την Αταλάντα (17/9), με την Μπαρτσελόνα (1/10), και -πιθανότατα- με τη Νάπολι (21/10).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντεμπελέ μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο αντί του συμπαίκτη του στην Παρί, Ντεζιρέ Ντουέ, που επίσης αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και αναμένεται να λείψει για περίπου τρεις εβδομάδες.

