Η εισαγγελία της Ναντέρ ζήτησε την Παρασκευή (1/8) την παραπομπή του διεθνούς Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, στο Ποινικό Δικαστήριο του διαμερίσματος Ο-ντε-Σεν, για υπόθεση φερόμενου βιασμού 24χρονης κοπέλας στο σπίτι του, τον Φεβρουάριο του 2023, κάτι που ο ίδιος αρνείται, σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η εισαγγελία της Ναντέρ διαβίβασε σήμερα στον ανακριτή που έχει αναλάβει τη σχετική δικαστική έρευνα, αίτημα παραπομπής ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Ο-ντε-Σεν για κατηγορία βιασμού. Εναπόκειται πλέον στον ανακριτή να λάβει την απόφασή του μέσω σχετικού βουλεύματος», διευκρίνισε η εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien.

Here’s what le Parisien said about Hakimi’s case, same as they said in 2023, no added stuff nor nothing.

Wait for the full shit, if he’s innocented then that’s good, if convicted then he’ll go to prison and rot there.

Just wait for the full verdict and the end of the case. pic.twitter.com/0No9druaTx

— Malak (@camaohcamaoh) August 1, 2025