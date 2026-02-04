Ο Ουσμάν Ντεμπελέ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της διοίκησης της Παρί Σεν Ζερμέν για επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το καλοκαίρι του 2028.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης θέλει να τον «δέσει» με νέα συμφωνία μέχρι το 2030, αλλά ο 28χρονος διεθνής επιθετικός απάντησε αρνητικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «RMC», καθώς δεν τον ικανοποιεί η πρόταση.

Η Παρί προσφέρει στο νικητής της χρυσής μπάλας του 2025 ετήσιες αποδοχές περίπου στα 30 εκατ. ευρώ, αλλά ο Ντεμπελέ ζητά τα διπλά, δηλαδή 60 εκατ. το χρόνο (!) για να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Οι απαιτήσεις αυτές προκάλεσαν αναστάτωση στη διοίκηση του συλλόγου και ο αθλητικός διευθυντής, Λουίς Κάμπος, έχει αναλάβει να «λογικέψει» τον διάσημο άσο και να ρίξει τις απαιτήσεις, τουλάχιστον στα 40 εκατ. ευρώ, όπως σχετικά υποστηρίζει από την πλευρά της η εφημερίδα «Le Parisien».