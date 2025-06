Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΑΝΤ1) η μάχη της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, για τη φάση των «16» του Μουντιάλ Συλλόγων.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και η ομάδα του MLS αναμετρώνται στο Mercedes-Benz Stadium στην Ατλάντα, με έπαθλο μία θέση στα προημιτελικά, σε ένα ματς που ο Αργεντινός αστέρας αντιμετωπίζει για πρώτη φορά ως αντίπαλος τους Παριζιάνους, τη φανέλα των οποίων φόρεσε από το 2021 έως το 2023.

Το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε άνοιξε αρκετά νωρίς το σκορ, με τον Νέβες να βρίσκει δίχτυα μόλις στο 6′ με κεφαλιά.

Ο Έλληνας διεθνής με την Κ21, Νόα Άλεν, ο οποίος αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και στο 19ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Τόμας Αβίλες να περνάει στη θέση του.

Η Παρί στο πρώτο ημίχρονο ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο και στο 39′ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της.

Μετά από ωραίο συνδυασμό των Ρουίθ και Μπαρκολά τελικός αποδέκτης της μπάλας έγινε ο Νέβες, ο οποίος πλάσαρε προ κενής εστίας.

39′ GOAAAAAL! JOÃO NEVES again — some great pressure and slick passing as @PSG_English double their lead! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/Kqf6KEeEUE — DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025

Το συγκρότημα του Λουίς Ενρικε συνέχισε να έχει πατημένο το πόδι της στο… γκάζι, κάνοντας το 3-0, μετά το αυτογκόλ του Αβίλες στο 44′, με τον Χακίμι στο 45+3′ να διαμορφώνει με έναν «κεραυνό» το επιβλητικό 4-0 υπέρ των Γάλλων στο πρώτο μέρος του αγώνα τους με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι.

44′ Tough break for Inter Miami as an own goal makes it 3-0! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/oUFBOWy0Ap — DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025

Παρί Σεν Ζερμέν-Ίντερ Μαϊάμι 4-0

Γκολ: 6′, 39′ Νέβες (Παρί), 44′ αυτ. Αβίλες (Παρί), 45+3′ Χακίμι (Παρί)

Κίτρινες: Αβίλες (Ίντερ Μαϊάμι), Βέιγκαντ (Ίντερ Μαϊάμι),

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παρί Σεν Ζερμέν: Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Φαμπιάν, Βιτίνια, Νέβες, Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Μπαρκολά.

Ίντερ Μαϊάμι: Ουστάρι, Βέγκαντ, Φαλκόν, Άλεν, Άλμπα, Αλέντε, Ρεντόντο, Μπουσκέτς, Σεγκόβια, Μέσι, Σουάρες.

Το ακυρωθέν γκολ της Παρί Σεν Ζερμέν:

16′ CLOSE for @PSG_English as the ball is in the net but the flag is up! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/cn7PaUZi2n — DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Παλμέιρας – Μποταφόγκο 1-0 (100′ Παουλίνιο)

Μπενφίκα – Τσέλσι 1-4 (90’+5′ Ντι Μαρία – 64′ Τζέιμς, 108′ Ενκουνκού, 114′ Νέτο, 117′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ Μαϊάμι

29/06, 23:00 Φλαμένγκο – Μπάγερν Μονάχου

30/06, 22:00 Ίντερ – Φλουμινένσε

01/07, 04:00 Μάντσεστερ Σίτι – Αλ Χιλάλ

01/07, 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους

02/07, 04:00 Ντόρτμουντ – Μοντερέι

Τα ζευγαρώματα στα προημιτελικά:

Παλμέιρας – Τσέλσι

Ίντερ / Φλουμινένσε – Μάντσεστερ Σίτι / Αλ Χιλάλ

Παρί Σεν Ζερμέν / Ίντερ Μαϊάμι – Φλαμένγκο / Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης / Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ / Μοντερέι