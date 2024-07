Η Ιαπωνία προκρίθηκε στους «8» στο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ομάδα του Γκο Οϊβα επικράτησε 1-0 του Μάλι και εξασφάλισε την πρώτη θέση του Δ΄ ομίλου με 6 βαθμούς.

Το ματς έγινε στο Μπορντό και ο Γιαμαμότο στο 82΄ σημείωσε το μοναδικό γκολ, που ήταν αρκετό για να στείλει την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Japan make it two wins from two in Group D.

Rihito Yamamoto’s goal is the difference in Bordeaux as they beat Mali 1-0.#Paris2024 | #Olympics pic.twitter.com/x4McBJBhaf

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 27, 2024