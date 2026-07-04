Η Νάπολι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο 58χρονος θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς τεχνικούς, έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Serie A και τέσσερα νταμπλ κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε Γιουβέντους και Μίλαν.

Ο Αλέγκρι μετακομίζει στη Νάπολη μετά τη δεύτερη θητεία του στη Μίλαν, η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Μάιο, έπειτα από μόλις μία σεζόν. Η διοίκηση της Νάπολι ανακοίνωσε πως η επίσημη παρουσίαση του θα καθυστερήσει και θα γίνει στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» στις 14 του μήνα, καθώς ο Ιταλός κόουτς αναχώρησε για ολιγοήμερες διακοπές.

Στη Νάπολι, ο Αλέγκρι διαδέχεται τον Αντόνιο Κόντε, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του, παρά το γεγονός ότι οδήγησε την ομάδα στη δεύτερη θέση της Serie A, πίσω από την πρωταθλήτρια Ίντερ.