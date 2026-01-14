Η Μαρσέιγ έκανε… επίδειξη δύναμης απέναντι στην ερασιτεχνική Μπαγιέ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 9-0 κερδίζοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Γαλλίας.

Το σκορ άνοιξε ο Γκόμες στο 13’, με τον Τραορέ να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του στο 19’. Ακολούθησε ο Γκρίνγουντ στο 26’, ενώ το 4-0 του πρώτου μέρους διαμόρφωσε ο Γκουιρί στο 32’. Ο Γκρίνγουντ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 49’, ο Γκουιρί σκόραρε στο 55’, ενώ το έβδομο τέρμα των Μασσαλών σημείωσε ο Ίγκαν-Ράιλι στο 80’.

Η Μαρσέιγ δεν χαρίστηκε στην ομάδα που αγωνίζεται στο περιφερειακό πρωτάθλημα Νορμανδίας. Ο Μοπέ έκανε το 8-0 στο 86ο λεπτό και ο Γκρίνγουντ ολοκλήρωσε το χατ τρικ του στο 90′ για το τελικό 9-0.