Το Βέλγιο διέλυσε με 5-2 τις ΗΠΑ του Μαουρίσιο Ποτσετίνο σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο «Mercedes-Benz Stadium» στην Ατλάντα. Στην πρόβα.. Μουντιάλ εν όψει του καλοκαιριού οι Αμερικανοί έμειναν ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο.

Οι διοργανωτές προηγήθηκαν στο σκορ στο 39΄με τον ΜακΚένι, ωστόσο το Βέλγιο στη συνέχεια έδειξε τη δυναμική του. Πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Ντεμπάστ ισοφάρισε, ενώ ακολούθησε… καταιγίδα.

Στο 53’ ο Ονάνα, στο 59’ ο Ντε Κεταλάρ και στο 68΄και το 82’ ο Λουκεμπάκιο έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Βελγίου, που προηγήθηκε 5-1.

Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν την έκταση της συντριβής, καθώς στο 87΄ο Αγκιεμάνγκ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.