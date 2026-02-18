Ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση του Ντίλαν Οσετκόφσκι, ο οποίος, ως γνωστόν, τιμωρήθηκε με μονοετή αποκλεισμό, για το γεγονός ότι εντοπίστηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Mε προσωρινή δικαστική απόφαση αναστέλλεται η 12μηνη ποινή απαγόρευσης συμμετοχής του παίκτη της Παρτιζάν και ως εκ τούτου θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα ματς των Σέρβων.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ατζέντης του 29χρονου φόργουορντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος σε σχετική ανάρτησή του, έγραψε: «Με σημερινή απόφαση του δικαστηρίου της Μαδρίτης, ελήφθη προσωρινό μέτρο που αναστέλλει την κύρωση που επιβλήθηκε στον Ντίλαν Οσετκόφσκι, η οποία συνίστατο σε 12μηνη απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες. Συνεπώς, από αύριο, ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί για την Παρτιζάν».