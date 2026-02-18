Ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση του Ντίλαν Οσετκόφσκι, ο οποίος, ως γνωστόν, τιμωρήθηκε με μονοετή αποκλεισμό, για το γεγονός ότι εντοπίστηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας.
Mε προσωρινή δικαστική απόφαση αναστέλλεται η 12μηνη ποινή απαγόρευσης συμμετοχής του παίκτη της Παρτιζάν και ως εκ τούτου θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα ματς των Σέρβων.
Την είδηση έκανε γνωστή ο ατζέντης του 29χρονου φόργουορντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος σε σχετική ανάρτησή του, έγραψε: «Με σημερινή απόφαση του δικαστηρίου της Μαδρίτης, ελήφθη προσωρινό μέτρο που αναστέλλει την κύρωση που επιβλήθηκε στον Ντίλαν Οσετκόφσκι, η οποία συνίστατο σε 12μηνη απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες. Συνεπώς, από αύριο, ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί για την Παρτιζάν».
By today’s decision of the court in Madrid, an interim measure has been granted suspending the sanction imposed on Dylan Osetkowski, which consisted of a 12-month ban from competing.
Accordingly, starting tomorrow, Dylan Osetkowski will be eligible to play for KK Partizan.
— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) February 18, 2026