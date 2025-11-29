Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για την Παρτιζάν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς έπεσαν στο … κενό οι προσπάθειες των διοικούντων του Συλλόγου να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα.

Παρά τις επαφές που είχαν τα τελευταία 24ωρα οι δύο πλευρές, ο πολύπειρος τεχνικός εμμένει στην παραίτησή του από τον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου, την οποία είχε υποβάλλει μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Athens Center».

Έτσι, έπεσαν σήμερα οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία του «Ζοτς» με την Παρτιζάν, η οποία ανακοίνωσε κι επίσημα το «διαζύγιο» των δύο πλευρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Παρτίζαν δημοσίευσε -αρχικά- στην επίσημη ιστοσελίδα της την «τελική απόφαση» του Ομπράντοβιτς, ωστόσο, λίγα λεπτά μετά την κατέβασε, ανεβάζοντάς την εκ νέου στο σάιτ της ένα τέταρτο μετά.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν:

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτιζάν πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον Σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και τις αρκετές επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Όστογια Μιγιαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων παρέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του, λόγω του ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και του αντίκτυπου που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι του έγιναν μία σειρά από εποικοδομητικές προτάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η μπασκετική και συμβολική σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που απομένει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου».

Επεισόδια στην προπόνηση της ομάδας

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ομπράντοβιτς πλήθος φίλων των «ασπρόμαυρων» συγκεντρώθηκε έξω από τη «Belgrade Arena» κατά τη διάρκεια της απογευματινής προπόνησης της Παρτίζαν, την οποία διεξήγαγαν οι πρώην βοηθοί του «Ζοτς».

Όταν έγινε γνωστή η είδηση της οριστικής αποχώρησής του, άρχισαν να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του, δείχνοντας τη διαφωνία τους με το «διαζύγιο».

Παράλληλα, στο… στόχαστρο των οπαδών του σέρβικου συλλόγου βρέθηκε ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, πρόεδρος της Παρτίζαν, η σχέση του Ομπράντοβιτς με τον οποίο φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να παραιτηθεί.

Αρκετοί φίλοι των «ασπρόμαυρων» φώναξαν υβριστικά συνθήματα εναντίον του. Προσβολές δέχθηκε επίσης ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο Πρόεδρος της Σερβίας.

Mάλιστα, δεν έλειψε η ένταση, καθώς σε κάποιο σημείο μερικοί από τους οπαδούς έσπασαν τον προστατευτικό φράχτη, προσπέρασαν τους ανθρώπους ασφαλείας και στη συνέχεια χτύπησαν τις πόρτες και τα παράθυρα, σπάζοντας τα τζάμια του γηπέδου με απαίτηση να εμφανιστεί μπροστά τους κάποιος από τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί.

Aξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της αυξανόμενης έντασης η προπόνηση διακόπηκε περίπου μισή ώρα μετά την έναρξή της. Οι οπαδοί είναι ωστόσο ακόμα συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο και ζητούν από τον αρχηγό Βάνια Μαρίνκοβιτς να βγει έξω και να τους μιλήσει, καθώς δεν έχουν καμία πρόθεση να φύγουν.