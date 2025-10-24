Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αναζητούσε ψηλό εδώ και αρκετό καιρό για την ενίσχυση της φροντ λάιν της Παρτιζάν και κατέληξε στον Μπρούνο Φερνάντο. Η διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου και ο ατζέντης του 27χρονου Ανγκολέζου σέντερ τα έχουν βρει σε όλα και πλέον απομένει το τελευταίο εμπόδιο να ξεπεραστεί, δηλαδή να λύσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα «Mozzart Sport», ο Μπρούνο Φερνάντο, διεκδικεί περισσότερα χρήματα απ’ όσα είναι διατεθειμένη η Ρεάλ να του δώσει. Οι διαπραγματεύσεις με τη «βασίλισσα» συνεχίζονται, αλλά όλα δείχνουν πως είναι τυπικό το θέμα να βρεθεί η «χρυσή τομή» και οι δρόμοι των Μαδριλένων και του Μπρούνο Φερνάντο να χωρίσουν.

Εξάλλου, ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο του έδωσε 10:25΄΄ λεπτά συμμετοχής στους πρώτους πέντε αγώνες της ισπανικής ομάδας στη Euroleague, αφού μπροστά του στη θέση «5» υπάρχουν ο Έντι Ταβάρες, ο Ουσμάν Γκαρούμπα και ο Τσούμα Οκέκε.

Ο Μπρούνο Φερνάντο είχε αποκτηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 24 Ιαναρίου του 2025 και όπως όλα δείχνουν ο Ιανουάριος του 2026 θα τον βρει στο Βελιγράδι και στην Παρτιζάν.