Η απόφαση για το ποιος θα στέκεται όρθιος στον πάγκο της Παρτιζάν, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου ελήφθη. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς!

Κι ενώ παρελθόν αποτελούν από το τεχνικό τιμ της Παρτιζάν οι δύο άμεσοι συνεργάτες του «Ζοτς», δηλαδή ο Βλαντιμίρ Άντροιτς και ο Γιόσεπ Μαρίγια Ισκιέρντο, ο έτερος βοηθός στο τεχνικό τιμ επί Ομπράντοβιτς, Μίρκο Οτσόκολιτς, θα είναι υπηρεσιακός προπονητής στην εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του Βελιγραδίου με την Μπάγερν Μονάχου, για την 14η αγωνιστική της Euroleague, προγραμματισμένη για την Πέμπτη (4/12, 21:45).

Ο Μίρκο Οτσόκολιτς είχε διατελέσει άμεσος συνεργάτης του νυν προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, όταν ο τελευταίος εργαζόταν στη Μονακό.

Όπως όλα δείχνουν ο Μίρκο Οτσόκολιτς θα κατευθύνει τεχνικά την Παρτιζάν και στον επόμενο αγώνα της στην Αδριατική Λίγκα.

Βασικός υποψήφιος να διαδεχτεί τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά ο διάδοχος του «Ζοτς» δεν θ’ ανακοινωθεί άμεσα, καθώς στην Παρτιζάν έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αρχές αυτής της εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή (σ.σ. παρελθόν αποτελεί ο Ζόραν Σάβιτς), τη στρατηγική που θ’ ακολουθηθεί και βέβαια τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.