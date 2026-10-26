Αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, με τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς να επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου, διαδεχόμενος τον Σάσα Ίλιτς.

Η απόφαση για την απομάκρυνση του Ίλιτς ήρθε μετά την απογοητευτική πορεία της Παρτίζαν στο πρωτάθλημα, με την εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Τσουκαρίτσκι να αποτελεί το σημείο καμπής. Ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος είχε εργαστεί στον Ατρόμητο τη σεζόν 2023/24, αποχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του Στανόγεβιτς.

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