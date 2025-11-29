Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τη διοίκηση της Παρτιζάν, στην οποία οι ιθύνοντες της ομάδας του Βελιγραδίου θα κατέβαλαν προσπάθεια να ανακαλέσει ο «Ζοτς» την παραίτησή του.

Το εν λόγω ραντεβού αναβλήθηκε λόγω της επιθυμίας αρκετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας, τα οποία βρίσκονται εκτός χώρας, να δώσουν το «παρών» στη συνάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει οριστεί ακόμη νέα ημερομηνία της συνάντησης των δύο πλευρών, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ορισμένα δημοσιεύματα πάντως συνδέουν την εξέλιξη αυτή με πληροφορίες ότι η διοίκηση της Παρτιζάν εξετάζει την απόκτηση ενός πρωτοκλασάτου παίκτη, μια κίνηση που ενδέχεται να αποτελέσει διαπραγματευτικό ατού, στην προσπάθεια του συλλόγου να πείσει τον Ομπράντοβιτς να παραμείνει στον πάγκο του.