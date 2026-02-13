Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, με την Παρτίζαν να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση και να ενημερώνει σχετικά με την ποινή αποκλεισμού του παίκτη από την αντιντόπινγκ υπηρεσία για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Νέα προβλήματα στην Παρτίζαν, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να βιώνει μία περίεργη και συνάμα στενάχωρη κατάσταση στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, με τον σύλλογο να γίνεται άνω κάτω έπειτα από την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο της ομάδας, αλλά και το αγωνιστικό κομμάτι.

Η χρονιά συνεχίζεται στο ίδιο κλίμα για τους ασπρόμαυρους, που είδαν τον Ντίλαν Οσετκόφσκι να βγαίνει θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ από την ισπανική Υπηρεσία αντιντόπινγκ της FIBA, με τον 29χρονο σέντερ να δέχεται ποινή αποκλεισμού και την Παρτίζαν να ενημερώνει για την μη χρησιμοποίησή του στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας.

