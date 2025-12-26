Με… καζάνι που βράζει μοιάζει η Παρτιζάν μετά τη βαριά ήττα με 112-87 που υπέστη από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά το τέλος του αγώνα οι οπαδοί των Σέρβων ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες κατά των παικτών της ομάδας τους, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ανοίγει μάλιστα διάλογο με έναν οπαδό στην κερκίδα, κάνοντάς του νόημα σε έντονο ύφος να κατέβει στο παρκέ να λογαριαστούν.

Όπως φαίνεται και στο VIDEO χρειάστηκε να επέμβουν κάποιοι πιο ψύχραιμοι για να απομακρύνουν τον άσο της Παρτιζάν, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος.