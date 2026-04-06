Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ, τόνισε τη σημασία του καλού επιθετικού παιχνιδιού απέναντι στον Παναθηναϊκό, παραμονή της αναμέτρησης της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, στο Παλάου Μπλαουγκράνα (7/4, 21:30, Novasports Prime),

Όπως τόνισε οι «πράσινοι» διανύουν ανοδική πορεία και τους χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης. Ο Πασκουάλ υπογράμμισε την ανάγκη για συγκέντρωση και στήριξη από τον κόσμο, προκειμένου η ομάδα του να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της στην έδρα της.

Αναλυτικά είπε:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς απέναντι σε έναν αντίπαλο που ακόμη κι όταν δεν έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ της Ευρώπης, δύσκολα τον κερδίζεις. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος από τον οποίο έχω καλές αναμνήσεις και μία πολύ καλή σχέση.

Είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε άνοδο. Με τον Ναν και με τον Λεσόρ, ανέβηκαν επίπεδο. Πρέπει να παίξουμε καλό επιθετικό μπάσκετ για να ματσάρουμε το σκοράρισμά τους, το οποίο πηγαίνει πολύ ψηλά. Μπορούν να βρουν λύσεις με τον Σλούκα, με τον Ναν, με τον Μήτογλου, με τον Ερνανγκόμεθ, με τον Λεσόρ.

Η Ευρωλίγκα είναι πολύ ανταγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όμως παίζουμε στη δική μας έδρα. Ο κόσμος είναι πάντα η εγγύηση, οπότε θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».