Το ντεμπούτο του στην επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα θα πραγματοποιήσει ο Τσάβι Πασκουάλ την Πέμπτη (20/11, 19:30, Novasports 5HD) απέναντι στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

O 53χρονος Καταλανός τεχνικός, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, αμέσως μετά την τελευταία προπόνηση των «μπλαουγκράνα» επί ισπανικού εδάφους.

Πριν τον πρώτο αγώνα του στη δεύτερη θητεία του στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι Πασκουάλ, αφού παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ χαρούμενος που επέστρεψα εδώ, που επέστρεψα… σπίτι» και ότι «οι πρώτες εντυπώσεις ήταν πολύ καλές», έστειλε το εξής μήνυμα με έμφαση: «Ήρθα στην Μπαρτσελόνα για έναν μόνο λόγο: να νικάω».

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι, παρά το γεγονός ότι «δεν βρισκόμαστε σε εύκολη κατάσταση», στην Μπαρτσελόνα «δεν υπάρχουν μεταβατικές σεζόν».

Για να προσθέσει: «Νομίζω ότι με αυτή την ομάδα μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα αυτή τη σεζόν, όχι την επόμενη. Αν ένιωθα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα φέτος, θα έλεγα στο διοικητικό συμβούλιο να μιλήσουμε για την επόμενη σεζόν και δεν θα ερχόμουν εδώ τώρα».

Παρόλα αυτά, ο Τσάβι Πασκουάλ εξήγησε θα χρειαστεί χρόνο: «Δύο μήνες για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της ομάδας».

Και συνέχισε: «Θα είναι μια δύσκολη και μακρά διαδικασία. Δεν είμαστε σε θέση να κατακτήσουμε τίτλους, αλλά θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε ή να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως θα έπρεπε. Στην Μπαρτσελόνα, πρέπει πάντα να είναι έτσι, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση. Το λέμε δυνατά και καθαρά: θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σε κάθε τίτλο», δήλωσε πριν παραδεχτεί ότι «η Euroleague είναι το μεγαλύτερο όνειρο», αν και, κατά τη γνώμη του, «η Liga Endesa, λόγω των χαρακτηριστικών της, είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα για να προσπαθήσει να διεκδικήσει κανείς τη Euroleague».

Όσον αφορά το αν έχει ζητήσει μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, ο Πασκουάλ, αφού αποκάλυψε ότι δεν θα προβεί σε καμία αλλαγή στο προπονητικό επιτελείο, δήλωσε: «Πρώτον, θέλω να δω με τα ίδια μου τα μάτια πώς τα πάει η ομάδα. Θέλω να δω τους παίκτες να δουλεύουν και να μου δείξουν το επίπεδό τους. Πάντα προσαρμόζομαι σε αυτά που έχω και παίζω με διαφορετικούς τρόπους».

«Δεν θέλω καν να προσπαθήσω να υπογράψω κάποιον παίκτη μέχρι να συνεργαστώ περισσότερο με την ομάδα» είπε, αν και παραδέχτηκε ότι ένας σύλλογος όπως η Μπαρτσελόνα «πρέπει πάντα να είναι προσεκτική σε κάθε ευκαιρία».

Σχετικά με τη σχέση του με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο Πασκουάλ απάντησε: «Η σχέση μου με όλους – τον Χουάν Κάρλος (σ.σ. Ναβάρο), τον Μάριο (σ.σ. Μπρούνο Φερνάντεθ), τον Τσάβι (σ.σ. Ο’Κάλαχαν) είναι εξαιρετική, αν και η σχέση μου με τον πρόεδρο είναι ξεχωριστή. Ήταν πάντα εκεί για εμένα κατά την πρώτη μου θητεία στον σύλλογο και τώρα έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό του που βρίσκομαι ξανά εδώ. Προσπαθώ να είμαι ευγνώμων ως άνθρωπος».