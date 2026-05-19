Ο κύκλος του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως κλείνει οριστικά, με τον έμπειρο προπονητή να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μετακόμισή του στην Ντουμπάι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS», ο Πασκουάλ ενημέρωσε τη διοίκηση των Καταλανών για την απόφασή του να αποχωρήσει, κάνοντας χρήση της ρήτρας που υπάρχει στο συμβόλαιό του. Για να «σπάσει» τη συνεργασία με την Μπαρτσελόνα, ο Ισπανός κόουτς θα χρειαστεί να καταβάλει buy out ύψους 400.000 ευρώ.

