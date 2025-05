Ιδιαίτερα δημοφιλής έχει γίνει μετά τα δύο εκπληκτικά σε εξέλιξη τελευταία παιχνίδια της Μπαρτσελόνα, όπου ο γιος του μεγαλούργησε, (σ.σ. ο τελικός κυπέλλου Κόντρα στη Ρεαλ Μαδρίτης και ο χθεσινός πρώτος ημιτελικός του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Ίντερ) η παραδοχή του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ, ότι άλλαξε πλέον ομάδα στην Ισπανία. Ο Μουνίρ Νασραουί, δεν έκρυψε το… ένοχο παρελθόν του, καθώς μέχρι πριν από τρία χρόνια πήγαινε στα Clasico ως φανατικός οπαδός της Ρεάλ, τώρα όμως έχει… αλλαξοπιστήσει και φυσικά έχει γίνει Μπαρτσελόνα.

Πλέον ζητωκραυγάζει για τα κατορθώματα του γιου του με φανέλα των «μπλαουγκράνα», παροτρύνοντας και τους άλλους φιλάθλους να κάνουν το ίδιο, όπως αποδεικνύει το ακόλουθο βίντεο της Marca.



Ωστόσο πριν από λίγα χρόνια πήγαινε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως ένθερμος φίλος της Ρεάλ, και ιδού η απόδειξη…

A Real Madrid fan found this video on his phone where Mounir Nasraoui, Lamine Yamal’s father, was with him at the Clasico in 2022. 🤣

pic.twitter.com/0ei8hwQ10W

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 18, 2025