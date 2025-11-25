Χάρη σε ένα «ξέσπασμα» στην τελευταία περίοδο, η Ζαλγκίρις επιβλήθηκε με το εμφατικό 82-67 της Μπασκόνια στο Κάουνας πετυχαίνοντας την 8η νίκη της σε 13 αγώνες της Euroleague.

Η Μπασκόνια ξεκίνησε πιο δυνατά, εγείροντας απαιτήσεις για την έκπληξη στην πάντα δύσκολη έδρα της Ζαλγκίρις. Με τους Καμπαρό, Σίμονς «ζεστούς» ξέφυγε με 12 πόντους (12-24 στο 9΄) ενώ έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (37-42). Με το ξεκίνημα της 4ης περιόδου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 57-54 και κάπου εκεί… έφυγαν από το γήπεδο.

Ή μάλλον η Ζαλγκίρις ξαφνικά αφυπνίστηκε και με εκπληκτικό επί μέρους σκορ 20-2 μέσα σε 5 λεπτά (!) όχι απλώς ανέκαμψε, αλλά ουσιαστικά καθάρισε το ματς καθώς ξέφυγε 74-59.

Έτσι, πανηγύρισε τη νίκη με το τελικό 82-67 και τον Σιλβέν Φρανσίσκο να πραγματοποιεί «μαγική» εμφάνιση: 23π., 11ασ. και 32 μονάδες αξιολόγησης!

Από κοντά οι Τουμπέλις (15π, 3/4 τρίποντα) και Μαόντο Λο (9π., 6ρ., 3ασ.) ενώ οι φιλοξενούμενοι, που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-9, έμειναν στο ματς όσο άντεχε ο Καμπαρό (18π., 4/6 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Φρανσίσκο 23 (5/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/7 βολές,3 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Μικαλάουσκας, Ράιτ 4, Μπραζντέικις 13 (2/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ,1 κλέψιμο), Τουμπέλις 15 (3/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ (6 επιθετικά – 1 αμυντικό), 1 ασίστ), Λο 9(1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Σλίβα 5, Μπιρούτις, Ρουμπσταβίτσιους, Ντουμπάρις, Σιρβίντις 8, Ουλάνοβας 5

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 8, Σίμονς12 (5/8 δίποντα, 2.2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νόουελ 6, Βιγιάρ, Ντιάλο 3, Κούρουτς 8, Σεντεκέρσκις 3 , Λουγουαγού-Καμπαρό 18 (2/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Σπανιόλο 4, Ντιοπ 2 , Φρις 3.