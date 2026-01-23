Υπόθεση ενός δεκαλέπτου αποδείχθηκε για τη Φενερμπαχτσέ η νίκη στο εντός έδρας ματς με την Μπασκόνια, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, πατώντας… γκάζι στην τρίτη περίοδο, καθάρισε το ματς με 84-71 σκορ και σημείωσε την τρίτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση και 16η στο σύνολο.

Έτσι, οι Τούρκοι διατήρησαν τη θέση τους στην τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ και φυσικά την επαφή με την κορυφή.

Οι Βάσκοι ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Φενέρ φρόντισε να βάλει τις βάσεις της νίκης στην τρίτη περίοδο όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 27-12 και μπήκε στην τέταρτη περίοδο στο μη αναστρέψιμο +19 (69-50 στο 30΄).

Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ (0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπίρσεν 2, Μπάλντουιν 11 (3/4 δίποντα, 5/5 βολές), Μέλι 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 21 (8/13 δίποντα, 5/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3 (1), ντε Κολό 11 (1), Μπιμπέροβιτς 12 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπιτίμ 5 (1), Γιάντουνεν 2, Χολ 10 (2), Μπιρτς 2

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 7 (3/3 δίποντα), Σίμονς 13 (4/4 δίποντα, 5/6 βολές;), Βιγιάρ 2, Ομορούγι 14 (5/9 δίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κούρουτς 10 (1/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 9 (2/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Σπανιόλο 2, Φόρεστ (1/7 σουτ, 3/3 βολές), Ρατζέβιτσους, Ντιοπ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς