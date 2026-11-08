Με τους Βαλβέρδε και Γκιουλέρ να κάνουν τη μισή δουλειά στο πρώτο και τον Εμπαπέ να την ολοκληρώνει στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε εύκολα με 3-0 από το εμπόδιο της Βαλένθια. Ανέβηκε προσωρινά στους 30 βαθμούς παρέα με την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Μαδριλένοι μπήκαν καλύτερα από το ξεκίνημα αλλά η Βαλένθια ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με τον Κουρτουά να κρατάει ανέπαφη την εστία του σε επικίνδυνο σουτ του Άαρον Μαγιόλ στο 19′. Στο 28ο λεπτό, η «Βασ’ιλισσα» άνοιξε το σκορ, όταν ο Φέντε Βαλβέρδε εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ έξω από την περιοχή και με χαμηλό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

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