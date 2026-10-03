Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε για πρώτη φορά στην Τούμπα, εν όψει της αναμέτρησης της Γερμανίας με την Εθνική μας ομάδα την Παρασκευή 4/10 (21:45) για το Nations League.

Ο Γερμανός τεχνικός, που βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, έκανε μια αναγνωριστική περιήγηση στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου.

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