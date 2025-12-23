Ο Βαγγέλης Παυλίδης, παραμένει «on fire» καθώς μετά το χατ-τρικ που σημείωσε απέναντι στη Μορεϊρένσε βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Το γκολ που σημείωσε αυτή τη φορά κόντρα στη Φαμαλικάο, ήταν αρκετό για την Μπενφίκα προκειμένου να πάρει τη νίκη με 1-0 για τη 15η αγωνιστική και να «πιάσει» στη 2η θέση τη Σπόρτινγκ με 35 βαθμούς.

Ο διεθνής Έλληνας φορ σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης με εκτέλεση πέναλτι στο 34′, την οποία κέρδισε ο Οταμέντι.

Δείτε το ιστορικό γκολ του Παυλίδη

Αυτό ήταν το 43ο γκολ του Παυλίδη μέσα στο 2025, με το οποίο και ισοφάρισε την αντίστοιχη ιστορική επίδοση του θρυλικού Εουσέμπιο, που κρατούσε από το μακρινό 1965.

Πλέον, ο 25χρονος άσος έχει ακόμη ένα παιχνίδι, κόντρα στην Μπράγκα εκτός έδρας (28/12, 20:00), για να ξεπεράσει τον θρύλο της Μπενφίκα και το Πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης