Ως τελικούς χαρακτήρισε ο Βαγγέλης Παυλίδης τους δύο αγώνες της Μπενφίκα κόντρα στη Ρεάλ, για τα νοκ-άουτ του Champions League, σε δηλώσεις του εν όψει του πρώτου ματς των δύο ομάδων, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (17/2, 22:00, Cosmote Sport 2) στην Πορτογαλία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας διεθνής επιθετικός:

Για τον Κιλιάν Μπαπέ: «Σκοράρει πολύ. Αλλά κάνει πολύ περισσότερα. Είναι εξαιρετικός στην ολοκλήρωση φάσεων. Αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τόσες πολλές άλλες ιδιότητες».

Για το γκολ του γκολκίπερ των Λουζιτανών, Ανατόλι Τρούμπιν: «Ήταν απίστευτο. ‘Είναι το καλύτερο γκολ της καριέρας του!’ Αρκεί να δείτε τις αντιδράσεις μας όταν σκόραρε».

Για τον Τιμπό Κουρτουά: «Είναι πολύ καλός. Η καριέρα του μιλάει από μόνη της. Παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτι μου. Είναι πολύ ψηλός και η μπάλα είναι πολύ μικρή, είναι δύσκολο να τον νικήσεις».

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας από αυτόν πριν από τρεις εβδομάδες. Πρόκειται για δύο αγώνες, δύο τελικούς που πρέπει να παίξουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να τους δημιουργήσουμε προβλήματα και να αποφύγουμε εμείς οι ίδιοι προβλήματα».

Για την τακτική, με την οποία η ομάδα του θα προσεγγίσει τα ματς με τη Ρεάλ: «Δεν πρόκειται να αποκαλύψω εδώ την τακτική μας. Αν το κάνω, ο Μουρίνιο θα με σκοτώσει. Αυτό που θέλουμε είναι να παίξουμε έναν τελικό στη Μαδρίτη».