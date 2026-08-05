Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση της Φενέρμπαχτσε και βλέπει με καλό μάτι την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός του, Αρτούρο Κανάλες, φέρεται να είχε επαφές με τη διοίκηση της Μπενφίκα, προκειμένου να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής…

Αυτό αποκαλύπτει ο έγκριτος Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου για το ασφυκτικό πρέσινγκ που ασκεί η Φερέρμπαχτσέ στην Μπενφίκα δίχνοντας μια νέα διάσταση στο μεταγραφικό σίριαλ στο οποίο πρωταγωνιστεί εδώ και καιρό ο Έλληνας επιθετικός.

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