Με έντονο ενδιαφέρον συνεχίζεται η «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να έχει προσθέσει το όνομά του δίπλα στους κορυφαίους φορ του πλανήτη.

Στην κορυφή της κατάταξης «συγκατοικούν» ο Χάρι Κέιν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που έχουν σκοράρει 19 φορές με τα «χρώματα» της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Σίτι.

Το άτυπο βάθρο συμπληρώνει ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα με 18 τέρματα, ενώ στην ιδιαίτερα τιμητική πέμπτη θέση, βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έχει πετύχει 17 γκολ με την φανέλα της Μπενφίκα. Να σημειωθεί ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ έχει 18 γκολ σε ισάριθμους αγώνες.

Παράλληλα, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, οποίος εντυπωσιάζει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι στην 8η θέση με 12 γκολ.

Η πρώτη 10άδα:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 19 γκολ σε 15 αγώνες

2. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 19 γκολ σε 20 αγώνες

3. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 17 αγώνες

4. Κιλιάν Εμπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 18 γκολ σε 18 αγώνες

5. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 17 γκολ σε 17 αγώνες

6. Λουίς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 15 γκολ σε 17 αγώνες

7. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 14 γκολ σε 20 αγώνες

8. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 12 γκολ σε 14 αγώνες

9. Σάμου Αγκεχόουα (21/Πόρτο/Ισπανία) 12 γκολ σε 16 αγώνες

10. Έλντορ Σομουρόντοφ (30/Μπασακσεχίρ/Ουζμπεκιστάν) 12 γκολ σε 17 αγώνες