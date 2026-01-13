Αν και η Παρτίζαν βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, ο Κάμερον Πέιν, δήλωσε πως στόχος τους είναι η πρόκριση στον τελικό της Euroleague. Αναλυτικά, ο Κάμερον Πέιν υπογράμμισε πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (14/1, 20:30, Novasports Prime):

«Δεν γνωρίζω πάρα πολλά για την προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ξέρω πως ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Ντόρσεϊ παίζει εξαιρετικά. Ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ενεργοί από την αρχή».

Για τον στόχο της Παρτιζάν είπε: «Δεν έχει αλλάξει ο στόχος μας, παραμένει ο τελικός της Euroleague. Αυτός ήταν στην αρχή της χρονιάς και δεν πρέπει ποτέ να τον αλλάζεις. Ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και θα δούμε πού θα φτάσουμε».

Όσο για τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει στις πρώτες του ημέρες στην Ευρώπη τόνισε: «Δε μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά είναι λίγο διαφορετική στην Ευρώπη. Είναι δύσκολη η προσαρμογή σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να καταλάβω τα κριτήρια, αλλά δε μπορώ να μιλήσω στους διαιτητές. Κατά τα άλλα, το μπάσκετ είναι ίδιο παντού. Τους διαιτητές προσπαθώ να συνηθίσω».