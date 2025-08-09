Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Παλαιστίνης την περασμένη Πέμπτη (07/08), με τον θρυλικό ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπαΐντ, να χάνει τη ζωή του σε ηλικία 40 ετών μετά από ισραηλινά πυρά που δέχτηκε στη Γάζα, κοντά σε σημείο όπου περίμενε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Με μήνυμά της στα social media, η UEFA απέτισε φόρο τιμής στον Αλ Ομπαΐντ, αποχαιρετώντας τον «Παλαιστίνιο Πελέ»: «Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές».

Το απόγευμα του Σαββάτου (09/08), ο Μοχάμεντ Σαλάχ απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς, πού και το γιατί έχασε τη ζωή του ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Πηγή: sport-fm