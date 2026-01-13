Με απουσίες θα παραταχθεί η Παρτιζάν απέναντι στον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (14/1, 20:30, Novasports Prime), στο «Aleksandar Nikolic Hall», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, όπως δήλωσε στη Media Day ο τεχνικός της ομάδας του Βελιγραδίου, Ζοάν Πενιαρόγια.

Η ομάδα της Σερβίας δεν υπολογίζει στον Τζαμπάρι Πάρκερ, στον Κάρλικ Τζόουνς (επιστρέφει σε 3-4 εβδομάδες), στον Σέικ Μίλτον που θ’ αντικατασταθεί μετά το κάταγμα στο χέρι την περασμένη Κυριακή (11/1), ενώ αμφίβολος είναι ο Στέρλινγκ Μπράουν που έχει ίωση.

Ο Ισπανός τεχνικός της Παρτιζάν, Ζοάν Πενιαρόγια, επισήμανε εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θα διεξαχθεί στην έδρα των «ασπρόμαυρων», τη «Beograd Arena», λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης:

«Το πλάνο μας είναι να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει μια σπουδαία ομάδα εδώ και χρόνια, έχει παλέψει για τίτλους, έχει έναν σπουδαίο προπονητή, έμπειρους παίκτες, μια καλή ομάδα και στις δύο άκρες του γηπέδου. Πρέπει να παίξουμε καλά για να είμαστε ανταγωνιστικοί – όχι μόνο 20 ή 30 λεπτά, αλλά και τα 40,» τόνισε ο Ζοάν Πενιαρόγια.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ο Πενιαρόγια επισήμανε: «Ο Πάρκερ δεν θα παίξει επειδή έχει προβλήματα με το πόδι του, ο Στέρλινγκ (σ.σ. Μπράουν) έχει μια ίωση… Αν είναι καλά αύριο, θα παίξει, αν όχι… Ο Σέικ Μίλτον θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα».

Και όταν ρωτήθηκε αν η Παρτιζάν ψάχνει τον αντικαταστάτη του Σέικ Μίλτον στον «άσο» απάντησε: «Ναι, αλλά η αγορά είναι περίπλοκη. Αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένας ποιοτικός παίκτης…».

Αναφορικά στον Κάρλικ Τζόουνς, ο Πενιαρόγια είπε: «Ο Κάρλικ χρειάζεται χρόνο. Ελπίζω να είναι με την ομάδα σε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες».

Για να τονίσει ο Πενιαρόγια: «Έχω πολλά προβλήματα με τραυματισμούς, χρειάζομαι όλους τους παίκτες για να μπορέσω να σχηματίσω σαφή εικόνα για την κατάσταση της ομάδας».