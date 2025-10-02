Στον Κέντρικ Ναν στάθηκε ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Πενιαρόγια, στις δηλώσεις του πριν τον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center της Αθήνας (3/10, 21:15), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Εuroleague.

«Έχουν ομάδα με βάθος, πολύ καλούς παίκτες κι έναν ηγέτη που ξεχωρίζει, τον Ναν,» είπε ο 56χρονος Καταλανός τεχνικός και πρόσθεσε: «Πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά ως ομάδα προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η νίκη απαιτεί να είμαστε συμπαγείς και συγκεντρωμένοι επί 40 λεπτά».

Από την πλευρά του, ο Ουίλ Κλάιμπερν αναγνώρισε το δύσκολο της αποστολής που έχει η Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό, μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα της Euroleague.

«Πρέπει να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, να μην ακολουθήσουμε το δικό τους. Παίζουν πολύ πιο σκληρά όταν παίρνει φωτιά η εξέδρα, οπότε δεν πρέπει να αφήσουμε την ατμόσφαιρα να μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού,» είπε ο 35χρονος Αμερικανός σμολ φόργουορντ, που σημείωσε 23 πόντους απέναντι στους Ισραηλινούς.