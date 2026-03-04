Ο πρώην πρόεδρος της CEV, Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς, απεβίωσε την Τετάρτη (4/3) σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον κόσμο του βόλεϊ.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο πρώην πρόεδρος της CEV, Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς, απεβίωσε την Τετάρτη (4/3) σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον κόσμο του βόλεϊ.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.