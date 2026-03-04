Ο πρώην πρόεδρος της CEV, Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς, απεβίωσε την Τετάρτη (4/3) σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον κόσμο του βόλεϊ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βόλεϊ #Μπόριτσιτς