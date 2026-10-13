Ο Πεντρίνιο εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ Ντονέτσκ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, την Τετάρτη (14/10, 22:00, Magenta Sport 2, Mega), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ουκρανικής ομάδας, υπογραμμίζοντας πως η Σαχτάρ γνωρίζει τις δυνατότητες της ΑΕΚ.

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