Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Selhurst Park» επικρατώντας με 4-1 της Κρίσταλ Πάλας για την 2η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έδειξε μεγαλύτερη ποιότητα, αποτελεσματικότητα και έλεγχο στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Οι «πολίτες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 17ο λεπτό, όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική μεταβίβαση του Σεμένιο και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Νορβηγός επιθετικός συνέχισε έτσι την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στην Πάλας, αλλά και στο συγκεκριμένο γήπεδο.

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