Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο «Metropolitano» η Αγγλία έκανε μαγικά για 63 λεπτά απέναντι στην Ισπανία και πήρε τη νίκη με 3-2 και την πρωτιά στον Β’ Όμιλο της League A.

Το Βέλγιο διέλυσε με 4-1 την Ιταλία και την προσπέρασε για να τερματίσει δεύτερο πίσω από τη Γαλλία, που νίκησε με 2-1 την Τουρκία. Ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της η Κροατία, νικώντας με 2-1 την Τσεχία χάρη στο γκολ του Λόβρο Μάγερ.

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