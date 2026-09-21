Η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε 3-2 της Βαλένθια στο «Μεστάγια» σε ένα εντυπωσιακό ματς, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της LaLiga.

Οι «νυχτερίδες», που προέρχονταν από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Αλαβές, βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ, ωστόσο, με αρκετή δόση τύχης, κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 στο 84′ με το αυτογκόλ του Μπεϊτιά. Όλα έδειχναν ισοπαλία, όμως ο Μπαρενετσέα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε το «τρίποντο» στους Βάσκους.

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