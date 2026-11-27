Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο, η Γαλλία επικράτησε με 81-73 εκτός έδρας της Εσθονίας και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

To παιχνίδι ξεκίνησε με τους τρικολόρ να μπαίνουν φουριόζοι με ένα 6-0 με τους Νουά και Σακό πριν οι γηπεδούχοι πετύχουν τους πρώτους τους πόντους με τον Σούροργκ.

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