Σε ένα παιχνίδι με πολλές χαμένες ευκαιρίες, η Νάπολι αρκέστηκε στο 1-0 για να περάσει από το εμπόδιο της Τορίνο και να πιάσει προσωρινά τη Γιουβέντους στην 7η θέση της βαθμολογίας, μετά την 12η αγωνιστική της Serie A.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και απείλησαν από νωρίς, με τον Πολιτάνο στο 10′ και τον ΜακΤόμινεϊ στο 17′ να δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά του Πέρι, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

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