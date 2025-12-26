Δεν έδειξε έλεος στην αποδιοργανωμένη Παρτιζάν της μετά-Ομπράντοβιτς εποχής η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί χάλασαν το ντεμπούτο του Ισπανού Ζοάν Πενιαρόγια στην τεχνική ηγεσία της σερβικής ομάδας στη Euroleague, περνώντας με 112-87 από το Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική. Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη της Μακάμπι που έχει να δοκιμάσει τη γεύση της ήττας από την 13η αγωνιστική.

Στο 8-10 ανέβασαν τη Μακάμπι, οι Ρόμαν Σόρκιν και Λόνι Ουόκερ. Ο πρώτος είχε 17 πόντους με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ (26β. στο σύστημα αξιολόγησης) και ο δεύτερος 20 πόντους με 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ και 1 κόψιμο (24β. στο σύστημα αξιολόγησης).

Στο τέλος της 3ης περιόδου, οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν σημειώσει ήδη 92 πόντους, αφού μετά το 31-30 της Παρτιζάν στο 10ο λεπτό, απάντησαν με 12-28 στη 2η περίοδο και με 16-34 στην 3η! Και στην 4η απλά συντήρησαν τη διαφορά.

Οι Λιφ (14π.), Μπρίσετ (11π.) και Σάντος (10π.) ήταν επίσης διψήφιοι για τους Ισραηλινούς που μάζεψαν 45 ριμπάουντ έναντι 27 των Σέρβων.

Η Παρτιζάν σούταρε με 54,8% στα δίποντα, ενώ η Μακάμπι με 73,7%. Ο ΝΒΑερ Κάμερον Πέιν στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων, με 15 πόντους (4/6 τρίποντα), 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν σημείωσε 12 πόντους και από 10 οι Μπονγκα και Τζόουνς.

Στο 6-12 υποχώρησε η σερβική ομάδα που μετά τη νίκη της επί του Ερυθρού Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, μετρά τρεις διαδοχικές ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Πέιν 15 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ουάσινγκτον 8 (2/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα), Οσετκόβσκι 8, Μαρίνκοβιτς 9, Μπράουν 12 (3/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Μπόνγκα 10 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λάκιτς 6 (2/2 τρίποντα), Φερνάντο 6 (4 ριμπάουντ), Καλάθης 3 (1)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Λούντμπεργκ 3, Χορντ 9 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κλαρκ 7 (6 ασίστ), Σάντος 10 (4/6 δίποντα), Λάβι 2, Γουόκερ 20 (2/3 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 5 ασίστ), Σόρκιν 17 (6/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μπρισέτ 11 (3/5 τρίποντα), Ρέιμαν 8 (4 ριμπάουντ), Ντιμπαρτολομέο 5 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), Λιφ 14 (7/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπλατ 6 (4 ριμπάουντ, 7 ασίστ)