Ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βίτορ Περέιρα, μίλησε στους δημοσιογράφους για πρώτη φορά μετά την άφιξή του στο «City Ground» και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Πορτογάλος, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, έγινε ο τέταρτος προπονητής της Φόρεστ στην τρέχουσα σεζόν, καθώς ο Σον Ντάις που αποχώρησε ακολούθησε τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άγγελο Ποστέκογλου.

Ο Περέιρα κέρδισε το 2015 το νταμπλ με τον Ολυμπιακό και πιστεύει ότι αυτό του είναι πολύ χρήσιμο για να αντιμετωπίσει την πίεση:

«Είναι φιλόδοξος. Θέλει να κερδίζει, είναι συναισθηματικός και τον γνωρίζω πολύ καλά», δήλωσε ο πρώην προπονητής των Γουλβς στη συνέντευξη Τύπου και συνέχισε:

«Η συζήτηση αφορούσε την εποχή μας στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι την ενέργεια και τη φωτιά που δημιουργήσαμε, στην Ελλάδα. Του άρεσε ο τρόπος που συνεργαστήκαμε και κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ήταν στα μέσα της σεζόν και δημιουργήσαμε μια καλή σχέση. Εμπιστεύεται τη δουλειά μου, εμπιστεύομαι την προσωπικότητά του. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και πάθος».

Συνεχίζοντας ο Περέιρα, σημείωσε: «Η Ελλάδα μοιάζει λίγο με την Τουρκία, υπάρχει φωτιά μέσα, τους αρέσει να βλέπουν την ενέργεια και μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου. Έχω φωτιά και έχω πάθος. Το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου, κάτι που κοιμάται και ξυπνάει μαζί μου. Ήρθα με την πρόθεση να δώσω τα πάντα από τον εαυτό μου, να δώσω το σώμα και την ψυχή μου σε αυτόν τον σύλλογο για να βοηθήσω. Μαζί μπορούμε να το κάνουμε.

Αυτή είναι η πίεση που σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο είναι όμορφο. Είμαστε καλύτεροι υπό πίεση. Χρειάζομαι την πίεση για να είμαι στο καλύτερό μου επίπεδο. Η πίεση είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο».

Ο Ντάιτς απολύθηκε λίγες ώρες μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ με τη Γουλβς και ο Περέιρα κάλεσε την ομάδα να πιστέψει στο μότο του.

«Αν πιστέψεις την ιδέα, είναι ένα καλό βήμα. Αν δεν πιστέψεις την ιδέα του προπονητή, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει επίσης να πιστέψεις την προσωπικότητα. Αν πιστέψεις την ιδέα και το άτομο, να έχεις ανοιχτό μυαλό για να λαμβάνεις πληροφορίες και να δουλεύεις σκληρά μαζί, είναι δυνατό να πετύχουμε αυτό που θέλουμε», είπε.

Ο Περέιρα διατήρησε τη Γουλβς στην Premier League, αντικαθιστώντας τον Γκάρι Ο’Νιλ τον Δεκέμβριο του 2024 και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει το ίδιο με τη Φόρεστ.

«Προτιμώ να μιλάω για το παρόν και το μέλλον. Αλλά ξέρετε ότι αυτή είναι μια δύσκολη σεζόν για τους παίκτες, επειδή υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικοί προπονητές. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι ο λόγος που δέχομαι αυτή τη δουλειά είναι επειδή πιστεύω στην ποιότητα των παικτών, επειδή πιστεύω στις δυνατότητες αυτού του συλλόγου, στη φιλοδοξία του προέδρου. Φυσικά, πιστεύω ότι είναι δυνατό να μείνουμε στην κατηγορία. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε βαθμούς, αποτελέσματα και ποιότητα στα παιχνίδια».