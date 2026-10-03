Η Μπαρτσελόνα πέρασε με άνεση από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 95-82 στο Basketball Development Center, σε ένα παιχνίδι που είχε τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Οι Καταλανοί έδειξαν ανωτερότητα σε όλους τους τομείς και, παρότι η Μπεσίκτας προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, δεν κατάφερε ουσιαστικά να απειλήσει. Η Μπαρτσελόνα διατήρησε διψήφιες διαφορές στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε σε ένα άνετο «διπλό», ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 2-1, ενώ οι Τούρκοι υποχώρησαν στο 1-2.

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