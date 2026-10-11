Ένα εκρηκτικό διάστημα 18 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετό για την Ίντερ, ώστε να επικρατήσει με 3-0 της Πάρμα και να βρεθεί προσωρινά μόνη στην κορυφή της Serie A.

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής, οι «νερατζούρι» επέστρεψαν στις νίκες και απέσπασαν τρεις βαθμούς από τη Ρόμα, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και πέτυχαν όλα τα γκολ τους μέχρι το 31ο λεπτό, μετατρέποντας τη συνέχεια της αναμέτρησης σε διαδικαστική υπόθεση. Έτσι, είχαν την ευκαιρία να διαχειριστούν τις δυνάμεις τους εν όψει της αναμέτρησης με την Κλαμπ Μπριζ την Τρίτη στο Μιλάνο για το Champions League.

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