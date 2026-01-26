Ο Χρήστος Μανδάς ολοκληρώνει την μετακίνησή του στη Μπόρνμουθ. Σύμφωνα με το «Sky Sports News» ο Έλληνας κίπερ θα ταξιδέψει τις επόμενες ώρες στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπόρνμουθ.

Μάλιστα, θα δοθεί από τη Λάτσιο στους Άγγλους δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παρότι ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ δεν βρίσκεται στις επιλογές του προπονητή της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι από την έναρξη της περιόδου, η αγγλική ομάδα αποφάσισε να τον εντάξει στο δυναμικό της και να του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας θα κοστίσει 3 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο στην Μπόρνμουθ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 17 εκατ. ευρώ, η οποία θα μετατραπεί αυτόματα σε υποχρεωτική εάν επιτευχθούν ορισμένοι αγωνιστικοί στόχοι.