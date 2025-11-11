Για απάτη άνω των 500.000 ευρώ κατηγορείται στο Περού ο θρύλος της Μπαρταελόνα, Αντρές Ινιέστα.

Η απροσδόκητη είδηση για τον 41χρονο πρώην άσο των Καταλανών ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας.

Η εισαγγελία στο Περού άνοιξε έρευνα σε βάρος της εταιρείας που ανήκει στον πρώην Ισπανό μέσο για υπόθεση απάτης και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το ποσό που αναφέρεται ανέρχεται περίπου στις 518.000 ευρώ.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην εταιρεία «Never Say Never», στην οποία ο Ινιέστα είναι συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης. Πολλοί Περουβιανοί επιχειρηματίες και εταιρείες υπέβαλαν μήνυση κατά των παραρτημάτων της συγκεκριμένης εταιρείας στη Νότια Αμερική και στη Βαρκελώνη.

Οι επενδυτές κατέθεσαν 600.000 δολάρια (περίπου 518.000 ευρώ) στις εταιρείες του Ινιέστα, με σκοπό τη διοργάνωση αθλητικών και μουσικών εκδηλώσεων, ωστόσο, σχεδόν καμία από αυτές δεν πραγματοποιήθηκε. Στο μεταξύ, η «Never Say Never» κήρυξε πτώχευση μέσα σε έναν χρόνο, και οι επενδυτές δεν είδαν ποτέ τα χρήματά τους πίσω.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι επένδυσαν επειδή το όνομα και η εικόνα του Ινιέστα χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνα» για την προώθηση των εκδηλώσεων. Η εισαγγελία του Περού ισχυρίζεται επίσης ότι η φήμη και το κύρος του Ινιέστα έγιναν άδικα «εκμεταλλεύσιμα».

Ο ίδιος ο Ινιέστα δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί προσωπικά, αλλά η εταιρεία του με ανακοίνωσή της αρνείται όλες τις κατηγορίες. «Λυπούμαστε που αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύτηκαν κακόβουλα με σκοπό να εκμεταλλευτούν την εικόνα ενός δημόσιου προσώπου», αναφέρει η ανακοίνωση. «Είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές του Περού θα διαλευκάνουν σύντομα αυτή την υπόθεση», καταλήγει.

Χα.Π.