Πανέτοιμο για το Μουντιάλ έδειξε το Βέλγιο, καθώς πετούσε… φωτιές στο φιλικό με αντίπαλο την Τυνησία, που διεξήχθη το Σάββατο στο «Κινγκ Μποντουέν» των Βρυξελλών.

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