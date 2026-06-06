Πανέτοιμο για το Μουντιάλ έδειξε το Βέλγιο, καθώς πετούσε… φωτιές στο φιλικό με αντίπαλο την Τυνησία, που διεξήχθη το Σάββατο στο «Κινγκ Μποντουέν» των Βρυξελλών.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Πανέτοιμο για το Μουντιάλ έδειξε το Βέλγιο, καθώς πετούσε… φωτιές στο φιλικό με αντίπαλο την Τυνησία, που διεξήχθη το Σάββατο στο «Κινγκ Μποντουέν» των Βρυξελλών.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.