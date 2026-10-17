Ισόπαλη 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Λιλ με την Μπρεστ στο «Πιερ Μορουά», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος, με τους γηπεδούχους να μην αξιοποιούν την υπεροχή τους.

Η Λιλ είχε την κατοχή της μπάλας, ωστόσο δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες και δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Παρά την απώλεια βαθμών, ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Ligue 1, έχοντας 14 βαθμούς, όσους συγκεντρώνουν επίσης η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μονακό.

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